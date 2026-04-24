Зеленский раскрыл три направления стратегического сотрудничества с Саудовской Аравией

Украина и Саудовская Аравия договорились о стратегическом сотрудничестве в сфере безопасности в трех направлениях.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

Детали договоренностей

По словам главы государства, во время встречи с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом были достигнуты договоренности, которые сейчас активно развиваются.

Сотрудничество охватывает экспорт украинской экспертизы по безопасности в сфере защиты неба, укрепление устойчивости энергосистемы и вопросы глобальной продовольственной безопасности.

"Работаем вместе, чтобы усилить наши народы и партнеров. Определили задачи для наших команд, и рассчитываю на оперативное и полное выполнение", - отметил президент.

Влияние на международную безопасность

Зеленский отметил, что в условиях дестабилизации международных отношений именно двусторонняя работа помогает восстанавливать уверенность.

Также стороны обменялись оценками ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива.

"Сейчас, когда международные отношения существенно дестабилизированы, именно такая двусторонняя работа восстанавливает уверенность", - добавил Зеленский.