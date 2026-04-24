Зеленский раскрыл три направления стратегического сотрудничества с Саудовской Аравией
Украина и Саудовская Аравия договорились о стратегическом сотрудничестве в сфере безопасности в трех направлениях.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Детали договоренностей
По словам главы государства, во время встречи с Наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом были достигнуты договоренности, которые сейчас активно развиваются.
Сотрудничество охватывает экспорт украинской экспертизы по безопасности в сфере защиты неба, укрепление устойчивости энергосистемы и вопросы глобальной продовольственной безопасности.
"Работаем вместе, чтобы усилить наши народы и партнеров. Определили задачи для наших команд, и рассчитываю на оперативное и полное выполнение", - отметил президент.
Влияние на международную безопасность
Зеленский отметил, что в условиях дестабилизации международных отношений именно двусторонняя работа помогает восстанавливать уверенность.
Также стороны обменялись оценками ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Залива.
"Сейчас, когда международные отношения существенно дестабилизированы, именно такая двусторонняя работа восстанавливает уверенность", - добавил Зеленский.
Сотрудничество с Эр-Риядом
Напомним, недавно Украина и Саудовская Аравия официально подписали соглашение об оборонном сотрудничестве. Документ, заключенный между оборонными ведомствами стран, закладывает фундамент для совместного производства вооружения и обмена технологиями.
Кроме того, в рамках текущего визита в Эр-Рияд Владимир Зеленский уже провел встречу с группой украинских военных экспертов. Специалисты находятся в королевстве более недели для консультаций и налаживания практического взаимодействия в сфере безопасности.
Ранее издание Bloomberg анонсировало подписание соглашения по безопасности между Киевом и Эр-Риядом на фоне активизации дипломатических усилий Украины в регионе Персидского залива. Саудовская Аравия продолжает играть важную роль посредника, в частности в вопросах возвращения украинских военнопленных.