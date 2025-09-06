Зеленський розкрив справжню мету пропозиції Путіна щодо зустрічі в Москві

"Путін просто хотів потягнути час, а фактично він грає в ігри зі Сполученими Штатами", – заявив Зеленський, наголосивши, що він сам готовий до зустрічі "в будь-якому форматі", але на рівних умовах і в нейтральному місці.

Український лідер підкреслив, що пропозиція Кремля з самого початку була неприйнятною, оскільки нав’язувала умови, які вигідні лише Росії.

"Якщо людина не хоче зустрічатися під час війни, вона, звичайно, може запропонувати щось, що не може бути прийнятним ні для мене, ні для інших", – сказав Зеленський.

Зазначимо, що цього тижня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга казав, що вже є кілька потенційних майданчиків для переговорів, які могли б забезпечити справжній нейтралітет. Серед них – Австрія, Ватикан, Швейцарія, Туреччина, а також три країни Перської затоки. За словами дипломата, всі вони висловили готовність прийняти зустріч, у якій візьме участь Зеленський.

Таким чином, Київ розглядає пропозицію Москви не як реальний крок до миру, а як чергову політичну гру Путіна, спрямовану на вплив на Захід і особливо на США.