Зеленский раскрыл истинную цель предложения Путина о встрече в Москве

"Путин просто хотел потянуть время, а фактически он играет в игры с Соединенными Штатами", - заявил Зеленский, подчеркнув, что он сам готов к встрече "в любом формате", но на равных условиях и в нейтральном месте.

Украинский лидер подчеркнул, что предложение Кремля с самого начала было неприемлемым, поскольку навязывало условия, которые выгодны только России.

"Если человек не хочет встречаться во время войны, он, конечно, может предложить что-то, что не может быть приемлемым ни для меня, ни для других", - сказал Зеленский.

Отметим, что на этой неделе министр иностранных дел Украины Андрей Сибига говорил, что уже есть несколько потенциальных площадок для переговоров, которые могли бы обеспечить настоящий нейтралитет. Среди них - Австрия, Ватикан, Швейцария, Турция, а также три страны Персидского залива. По словам дипломата, все они выразили готовность принять встречу, в которой примет участие Зеленский.

Таким образом, Киев рассматривает предложение Москвы не как реальный шаг к миру, а как очередную политическую игру Путина, направленную на влияние на Запад и особенно на США.