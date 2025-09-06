Зеленский раскрыл истинную цель предложения Путина о встрече в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение российского диктатора Путина провести встречу в Москве было попыткой политической игры с США, а не искренним шагом к миру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского программе This Week.
"Путин просто хотел потянуть время, а фактически он играет в игры с Соединенными Штатами", - заявил Зеленский, подчеркнув, что он сам готов к встрече "в любом формате", но на равных условиях и в нейтральном месте.
Украинский лидер подчеркнул, что предложение Кремля с самого начала было неприемлемым, поскольку навязывало условия, которые выгодны только России.
"Если человек не хочет встречаться во время войны, он, конечно, может предложить что-то, что не может быть приемлемым ни для меня, ни для других", - сказал Зеленский.
Отметим, что на этой неделе министр иностранных дел Украины Андрей Сибига говорил, что уже есть несколько потенциальных площадок для переговоров, которые могли бы обеспечить настоящий нейтралитет. Среди них - Австрия, Ватикан, Швейцария, Турция, а также три страны Персидского залива. По словам дипломата, все они выразили готовность принять встречу, в которой примет участие Зеленский.
Таким образом, Киев рассматривает предложение Москвы не как реальный шаг к миру, а как очередную политическую игру Путина, направленную на влияние на Запад и особенно на США.
Напомним, 3 сентября российский диктатор Владимир Путин заявил, что не исключает встречи с украинским президентом, но для этого Зеленский якобы должен приехать в Москву и быть "готовым" к переговорам.
Президент Зеленский скептически отреагировал на такие условия.
В свою очередь президент США Дональд Трамп подчеркнул, что остается преданным стремлению мирного соглашения между РФ и Украиной, несмотря на все большую неопределенность в этом вопросе.
Еще 18 августа президент США Дональд Трамп сообщил, что после разговора с Путиным начал подготовку к возможной встрече лидеров Украины и России.
Украинская сторона демонстрирует открытость и готовность к переговорам, тогда как в Москве ищут причины, чтобы встреча не состоялась.