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Зеленський розкрив, скільки балістики вдалося збити під час нової атаки РФ

08:24 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Зеленський розкрив, скільки балістики вдалося збити під час нової атаки РФ Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Сили ППО змогли знешкодити 60% балістичних ракет під час нової масованої атаки Росії на Україну.

Про це журналістам заявив україснький президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.

Глава держави офіційно підтвердив, що минулої ночі ворог здійснив одразу три хвилі балістичних атак.

За словами Зеленського, він уже обговорив новий повітряний напад РФ із головнокомандувачем Михайлом Драпатим та командувачем Повітряних сил Анатолієм Кривоножком.

Хоча цього разу вдалося знешкодити 60% ворожих балістичних ракет, президент наголосив, що хотів би бачити більше збиттів.

Також Зеленський публічно визнав, що цього року були ситуації, коли вдавалося збити лише 10% або навіть 0% ракет.

"І не тому, що в когось не вистачає досвіду. У когось не вистачає ракет", - наголосив глава держави.

Як зазначив Зеленський, він попросив президента США Дональда Трампа допомогти з ракетами.

Київ знає про дефіцит запасів у США та інших союзників через війну на Близькому Сході, попри це, все одно розраховує на посилення власної ППО.

До речі, Зеленський також розповів, як доводиться "по крихтах" збирати сотні ракет у союзників, щоб захищатися від ударів РФ.

А РБК-УКраїна розповідало про наслідки нової атаки ворога на Київ. Згідно з останніми даними, є загиблі, а серед завалів рятували людину.

Також відомо, що під удар Росії вночі 24 вересня потрапила Одеса.

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Війна Росії проти України Київ Ракетна атака Володимир Зеленський
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