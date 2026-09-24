Зеленский раскрыл, сколько баллистики удалось сбить во время новой атаки РФ

Силы ПВО смогли обезвредить 60% баллистических ракет во время новой массированной атаки России на Украину.

Глава государства официально подтвердил, что минувшей ночью враг осуществил сразу три волны баллистических атак.

По словам Зеленского, он уже обсудил новое воздушное нападение РФ с главнокомандующим Михаилом Драпатым и командующим Воздушными силами Анатолием Кривоножко.

Хотя на этот раз удалось обезвредить 60% вражеских баллистических ракет, президент подчеркнул, что хотел бы видеть больше сбитых целей.

Также Зеленский публично признал, что в этом году были ситуации, когда удавалось сбить только 10% или даже 0% ракет.

"И не потому, что у кого-то не хватает опыта. У кого-то не хватает ракет", - подчеркнул глава государства.

Как отметил Зеленский, он попросил президента США Дональда Трампа помочь с ракетами.

Киев знает о дефиците запасов у США и других союзников из-за войны на Ближнем Востоке, несмотря на это, все равно рассчитывает на усиление собственной ПВО.