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Є загиблі, під завалами можуть бути люди: що відомо про наслідки атаки РФ на Київ

02:22 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Є загиблі, під завалами можуть бути люди: що відомо про наслідки атаки РФ на Київ Фото: екстрені служби прямують на місця (Facebook.com/DSNSKyiv)
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Уночі 24 вересня Київ атакували балістичними ракетами - у місті пролунало кілька хвиль вибухів. Уламки впали в кількох районах столиці, на місця подій викликали медиків.

РБК-Україна повідомляє про всі відомі наслідки.

Близько першої ночі в Києві пролунало кілька вибухів на тлі повітряної тривоги, оголошеної через ракетну небезпеку. Невдовзі Кличко повідомив, що медиків викликали в Солом'янський район столиці.

За даними Повітряних сил, ворог завдав ударів балістикою - зафіксовано загрозу пусків ракет з Брянської області. Невдовзі в місті пролунали повторні вибухи.

Медиків також викликали у Святошинський район, а згодом бригада прямувала і в Подільський район столиці.

Уламки впали на території кількох районів. У Солом'янському та Подільському районах вони влучили в нежитлову забудову. У Дніпровському районі уламки впали у двори 16-поверхівки та приватного будинку, а також на адмінбудівлю.

Оновлено 2:05

Унаслідок нічної атаки на Київ є один загиблий та двоє постраждалих. Обох поранених медики госпіталізували, повідомив мер столиці.

В КМВА уточнили наслідки: у Святошинському районі пошкоджено складську будівлю. У Дніпровському районі пошкоджено 8-поверхову нежитлову будівлю, а також 16-поверховий житловий будинок та два приватних житлових будинки на інших локаціях. У Подільському районі виникло загоряння автомобілів на парковці.

Оновлено 2:20

У Дніпровському районі, де уламки впали в двір приватної садиби, сталось часткове руйнування будинку. Під завалами можуть бути люди, повідомив Віталій Кличко.

У Подільському районі уламки впали на автомобільну парковку біля медзакладу, сталось загоряння автомобілів.

Оновлено 2:50

У Києві зросла кількість жертв нічної атаки - тепер двоє загиблих, троє постраждалих. Про це повідомив мер міста.

Уламки ракети пошкодили вікна та фасад пологового будинку в Подільському районі - постраждалих у медзакладі немає, але один загиблий зафіксований на парковці поруч. Пошкоджено також клініко-діагностичний центр неподалік. Усіх поранених медики госпіталізували.

Нагадаємо, ЦПД попереджав про підготовку Росії до балістичного удару по території України.

Крім того, лише напередодні, 23 вересня, Росія вже атакувала Київ - тоді загинули щонайменше двоє людей, а кількість постраждалих зросла до 45.

Унаслідок тих ударів у кількох районах столиці сталися пожежі та пошкодження.

У Солом'янському районі уламки БПЛА впали між будинками, загорілась територія транспортного підприємства, також зафіксували падіння дрона на магазин і влучання у дев'ятиповерхову нежитлову будівлю.

У Голосіївському районі пошкодили складські приміщення, АЗС, бізнес-центр та об'єкти транспортної інфраструктури. А в Дарницькому районі зафіксували влучання в об'єкт транспортної інфраструктури та пожежу на АЗС.

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