РФ атакувала Одесу: пошкоджено медзаклад, вибито вікна у 10 будинках і школі

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Уночі 24 вересня росіяни атакували Одесу - пошкоджено дах та частину верхнього поверху медичного закладу. Вибито вікна у 10 прилеглих житлових будинках та школі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську військову адміністрацію.

Унаслідок удару пошкоджено дах та частину верхнього поверху медичного закладу. Також вибило вікна у 10 прилеглих житлових будинках та школі. За попередньою інформацією, обійшлось без постраждалих. Комунальники працювали на місці з самої ночі - наразі вулицю вже розчистили, у житловому секторі закрили віконні отвори. На місці мешканцям надають консультації щодо компенсації за пошкоджене майно в межах державної програми "єВідновлення" та міської програми "Незламна Одеса". Фахівці допомагають з необхідними документами та пояснюють подальший порядок дій.