ua en ru
Чт, 24 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ атакувала Одесу: пошкоджено медзаклад, вибито вікна у 10 будинках і школі

07:35 24.09.2026 Чт
1 хв
aimg Катерина Коваль
РФ атакувала Одесу: пошкоджено медзаклад, вибито вікна у 10 будинках і школі Фото: наслідки російської атаки на Одесу (t.me/od_mva)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Уночі 24 вересня росіяни атакували Одесу - пошкоджено дах та частину верхнього поверху медичного закладу. Вибито вікна у 10 прилеглих житлових будинках та школі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську військову адміністрацію.

Унаслідок удару пошкоджено дах та частину верхнього поверху медичного закладу. Також вибило вікна у 10 прилеглих житлових будинках та школі.

За попередньою інформацією, обійшлось без постраждалих.

Комунальники працювали на місці з самої ночі - наразі вулицю вже розчистили, у житловому секторі закрили віконні отвори.

На місці мешканцям надають консультації щодо компенсації за пошкоджене майно в межах державної програми "єВідновлення" та міської програми "Незламна Одеса". Фахівці допомагають з необхідними документами та пояснюють подальший порядок дій.

Нагадаємо, тієї ж ночі ДСНС показувало наслідки атаки на Київ - унаслідок удару по столиці загинули двоє людей, щонайменше 8 постраждали.

Крім того, раніше цього тижня Росія атакувала розподільчий центр "Сільпо" в Одесі - у ніч на 21 вересня ворог масовано обстріляв Одещину, під удар потрапили продуктові склади.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Одеса Війна в Україні
Новини
Є загиблі, під завалами можуть бути люди: що відомо про наслідки атаки РФ на Київ
Є загиблі, під завалами можуть бути люди: що відомо про наслідки атаки РФ на Київ
Аналітика
Україна не обходиться європейцям дорого: інтерв'ю з французьким міністром Аддадом
Роман Коткореспондент РБК-Україна Україна не обходиться європейцям дорого: інтерв'ю з французьким міністром Аддадом