РФ атакувала Одесу: пошкоджено медзаклад, вибито вікна у 10 будинках і школі
Уночі 24 вересня росіяни атакували Одесу - пошкоджено дах та частину верхнього поверху медичного закладу. Вибито вікна у 10 прилеглих житлових будинках та школі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську військову адміністрацію.
Унаслідок удару пошкоджено дах та частину верхнього поверху медичного закладу. Також вибило вікна у 10 прилеглих житлових будинках та школі.
За попередньою інформацією, обійшлось без постраждалих.
Комунальники працювали на місці з самої ночі - наразі вулицю вже розчистили, у житловому секторі закрили віконні отвори.
На місці мешканцям надають консультації щодо компенсації за пошкоджене майно в межах державної програми "єВідновлення" та міської програми "Незламна Одеса". Фахівці допомагають з необхідними документами та пояснюють подальший порядок дій.
Нагадаємо, тієї ж ночі ДСНС показувало наслідки атаки на Київ - унаслідок удару по столиці загинули двоє людей, щонайменше 8 постраждали.
Крім того, раніше цього тижня Росія атакувала розподільчий центр "Сільпо" в Одесі - у ніч на 21 вересня ворог масовано обстріляв Одещину, під удар потрапили продуктові склади.