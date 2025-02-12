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Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом

Украина, Среда 12 февраля 2025 20:16
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Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом Фото: украинский президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский поговорил с американским лидером Дональдом Трампом. Во время разговора они обсудили возможности достичь мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента.

"Только что говорил с Дональдом Трампом. Длительный разговор. О возможности достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, в частности дроны и другие современные производства. Благодарен президенту Трампу за интерес к тому, что мы можем сделать вместе", - сообщил Зеленский.

Президент Украины рассказал, что они с Трампом в частности обсудили разговор со Скотом Бессентом и подготовку нового соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию.

"Президент Трамп проинформировал меня о деталях своего разговора с Путиным. Украина больше всех хочет мира. Определяем наши совместные с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, длительный мир. Как сказал президент Трамп, let's get it done (давайте сделаем это, - ред.)", - сказал Зеленский.

В то же время украинский лидер отметил, что они с американским коллегой договорились о дальнейших контактах и встречах.

Разговор Трампа и Путина

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Известно, что они также обсуждали войну РФ против Украины.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Трамп и Путин провели телефонный разговор, который якобы длился почти полтора часа.

РБК-Украина в отдельном материале собрало все подробности разговора Путина и Трампа.

После этого у Зеленского сообщили, что президент также поговорил с Трампом.

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