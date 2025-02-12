Зеленский раскрыл подробности разговора с Трампом

Украинский президент Владимир Зеленский поговорил с американским лидером Дональдом Трампом. Во время разговора они обсудили возможности достичь мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента.

"Только что говорил с Дональдом Трампом. Длительный разговор. О возможности достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд. О наших технологических возможностях, в частности дроны и другие современные производства. Благодарен президенту Трампу за интерес к тому, что мы можем сделать вместе", - сообщил Зеленский.

Президент Украины рассказал, что они с Трампом в частности обсудили разговор со Скотом Бессентом и подготовку нового соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию.

"Президент Трамп проинформировал меня о деталях своего разговора с Путиным. Украина больше всех хочет мира. Определяем наши совместные с Америкой шаги, чтобы остановить российскую агрессию и гарантировать надежный, длительный мир. Как сказал президент Трамп, let's get it done (давайте сделаем это, - ред.)", - сказал Зеленский.

В то же время украинский лидер отметил, что они с американским коллегой договорились о дальнейших контактах и встречах.