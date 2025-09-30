ua en ru
Головна » Новини » Політика

Зеленський розкрив перші подробиці української місії в Данії

Вівторок 30 вересня 2025 14:28
Зеленський розкрив перші подробиці української місії в Данії Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua )
Автор: Ірина Глухова

Українські військові вже розпочали розгортання місії в Данії, яка має на меті поширення досвіду захисту від дронів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram.

"Хлопці прибули для участі у спільних із партнерами навчаннях, які можуть стати основою для нової системи протидії російським і будь-яким іншим дронам", - розповів президент.

Він підкреслив, що саме український досвід є найбільш актуальним у Європі зараз. Фахівці та технології з України можуть стати ключовим елементом майбутнього масштабного проєкту - "Стіни дронів", яка має гарантувати безпеку в небі.

За словами президента, сьогодні Головнокомандувач ЗСУ вже доповів про перший звіт команди з Данії.

Зеленський доручив Головкому, міністру оборони та секретарю РНБО оперативно співпрацювати з усіма європейськими партнерами, які здатні долучитися до розгортання системи протидії дронам.

"Результати місії в Данії сформують відповідні рамки для співпраці й з іншими європейськими країнами", - резюмував голова держави.

Нагадаємо, вчора РБК-Україна вже повідомляло, що у Данії стартували спільні навчання "Крила оборони", у яких беруть участь українські військові разом із данськими колегами. Вони відпрацьовують завдання з протидії ударним безпілотникам.

Дрони на території країн НАТО

У ніч на 10 вересня повітряний простір Польщі перетнули близько 20 російських безпілотників, більшість із яких вилетіли з території Білорусі. Чотири з них вдалося збити. Згодом, 12 вересня, польська влада уточнила, що атака здійснювалася 21 дроном.

У Румунії 13 вересня міністерство оборони повідомило, що винищувачі F-16 зафіксували дрон у національному повітряному просторі. Його переслідували на відстані близько 20 км від одного з прикордонних сіл, після чого він зник із радарів.

23-25 вересня тимчасово закривали аеропорти Данії через дрони, які зафіксували в повітряному просторі країни. Хто саме їх запустив - поки невідомо, слідство веде поліція Данії.

Також Норвегія закрила повітряний простір над аеропортом Осло через появу невідомих безпілотників. Рейси довелося перенаправляти в інші аеропорти.

Крім того, невідомі дрони помітили в Німеччині, над федеральною землею Шлезвіг-Гольштейн, у зв’язку з чим місцева поліція посилила заходи безпеки.

