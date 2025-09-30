Зеленський розкрив перші подробиці української місії в Данії

Українські військові вже розпочали розгортання місії в Данії, яка має на меті поширення досвіду захисту від дронів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram .

"Хлопці прибули для участі у спільних із партнерами навчаннях, які можуть стати основою для нової системи протидії російським і будь-яким іншим дронам", - розповів президент.

Він підкреслив, що саме український досвід є найбільш актуальним у Європі зараз. Фахівці та технології з України можуть стати ключовим елементом майбутнього масштабного проєкту - "Стіни дронів", яка має гарантувати безпеку в небі.

За словами президента, сьогодні Головнокомандувач ЗСУ вже доповів про перший звіт команди з Данії.

Зеленський доручив Головкому, міністру оборони та секретарю РНБО оперативно співпрацювати з усіма європейськими партнерами, які здатні долучитися до розгортання системи протидії дронам.

"Результати місії в Данії сформують відповідні рамки для співпраці й з іншими європейськими країнами", - резюмував голова держави.