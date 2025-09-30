ua en ru
Зеленский раскрыл первые подробности украинской миссии в Дании

Вторник 30 сентября 2025 14:28
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua )
Автор: Ірина Глухова

Украинские военные уже начали миссию в Дании, цель которой - поделиться опытом защиты от дронов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram.

"Ребята прибыли для участия в совместных с партнерами учениях, которые могут стать основой для новой системы противодействия российским и любым другим дронам", - рассказал президент.

Он подчеркнул, что именно украинский опыт является наиболее актуальным в Европе сейчас. Специалисты и технологии из Украины могут стать ключевым элементом будущего масштабного проекта - "Стены дронов", которая должна гарантировать безопасность в небе.

По словам президента, сегодня Главнокомандующий ВСУ уже доложил о первом отчете команды из Дании.

Зеленский поручил Главкому, министру обороны и секретарю СНБО оперативно сотрудничать со всеми европейскими партнерами, которые способны присоединиться к развертыванию системы противодействия дронам.

"Результаты миссии в Дании сформируют соответствующие рамки для сотрудничества и с другими европейскими странами", - резюмировал глава государства.

Напомним, вчера РБК-Украина уже сообщало, что в Дании стартовали совместные учения "Крылья обороны", в которых принимают участие украинские военные вместе с датскими коллегами. Они отрабатывают задачи по противодействию ударным беспилотникам.

Дроны на территории стран НАТО

В ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли около 20 российских беспилотников, большинство из которых вылетели с территории Беларуси. Четыре из них удалось сбить. Позже, 12 сентября, польские власти уточнили, что атака осуществлялась 21 дроном.

В Румынии 13 сентября министерство обороны сообщило, что истребители F-16 зафиксировали дрон в национальном воздушном пространстве. Его преследовали на расстоянии около 20 км от одного из приграничных сел, после чего он исчез с радаров.

23-25 сентября временно закрывали аэропорты Дании из-за дронов, которые зафиксировали в воздушном пространстве страны. Кто именно их запустил - пока неизвестно, следствие ведет полиция Дании.

Также Норвегия закрыла воздушное пространство над аэропортом Осло из-за появления неизвестных беспилотников. Рейсы пришлось перенаправлять в другие аэропорты.

Кроме того, неизвестные дроны заметили в Германии, над федеральной землей Шлезвиг-Гольштейн, в связи с чем местная полиция усилила меры безопасности.

