Зеленский раскрыл первые подробности украинской миссии в Дании

Украинские военные уже начали миссию в Дании, цель которой - поделиться опытом защиты от дронов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram .

"Ребята прибыли для участия в совместных с партнерами учениях, которые могут стать основой для новой системы противодействия российским и любым другим дронам", - рассказал президент.

Он подчеркнул, что именно украинский опыт является наиболее актуальным в Европе сейчас. Специалисты и технологии из Украины могут стать ключевым элементом будущего масштабного проекта - "Стены дронов", которая должна гарантировать безопасность в небе.

По словам президента, сегодня Главнокомандующий ВСУ уже доложил о первом отчете команды из Дании.

Зеленский поручил Главкому, министру обороны и секретарю СНБО оперативно сотрудничать со всеми европейскими партнерами, которые способны присоединиться к развертыванию системы противодействия дронам.

"Результаты миссии в Дании сформируют соответствующие рамки для сотрудничества и с другими европейскими странами", - резюмировал глава государства.