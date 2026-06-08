Зеленський розкрив деталі "дуже позитивної" розмови з Віткоффом і Кушнером

Президент України Володимир Зеленський і посланці американського лідера сьогодні, 8 червня, обговорювали кілька тем, які стосуються мирного процессу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави в Telegram.
За словами президента, розмова зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером була дуже позитивною.
Зеленський подякував за можливість максимально активно працювати вже найближчими тижнями, щоб "дати поштовх дипломатії для завершення війни РФ проти України".
Як зазначив голова української держави, у Києві розуміють, що багато уваги зараз приділено ситуації навколо Ірану. Але мета досягти миру в Європі залишається на порядку денному.
"Обговорили перспективи в контексті саміту G7 та інших подій у червні. Поінформував про наявні в нас дані про те, на що налаштовані в Москві", - уточнив Зеленський.
Президент подякував американським чиновникам за слова поваги до українців і позитивну оцінку позицій України.
Нагадаємо, про розмову президента України Володимира Зеленського зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем американського лідера Джаредом Кушнером стало відомо близько 22:00.
Радник українського президента Дмитро Литвин уточнював, що розмова пройшла, коли літак Зеленського здійснив технічну посадку в Кишиневі.
При цьому очікується, що вже найближчим часом Віткофф та Кушнер вперше відвідають Київ. Точної дати їхнього візиту поки що немає.