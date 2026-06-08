Зеленський розкрив деталі "дуже позитивної" розмови з Віткоффом і Кушнером

За словами президента, розмова зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером була дуже позитивною.

Зеленський подякував за можливість максимально активно працювати вже найближчими тижнями, щоб "дати поштовх дипломатії для завершення війни РФ проти України".

Як зазначив голова української держави, у Києві розуміють, що багато уваги зараз приділено ситуації навколо Ірану. Але мета досягти миру в Європі залишається на порядку денному.

"Обговорили перспективи в контексті саміту G7 та інших подій у червні. Поінформував про наявні в нас дані про те, на що налаштовані в Москві", - уточнив Зеленський.

Президент подякував американським чиновникам за слова поваги до українців і позитивну оцінку позицій України.

Розмова Зеленського із посланцями Трампа

Нагадаємо, про розмову президента України Володимира Зеленського зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем американського лідера Джаредом Кушнером стало відомо близько 22:00.