Зеленський зідзвонився з посланцями Трампа

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 8 червня, провів телефонну розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем американського лідера Джаредом Кушнером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Axios Барака Равіда в соцмережі X .

За словами Равіда, про розмову Зеленського з Віткоффом і Кушнером йому повідомило неназване джерело.

Наразі більш докладних деталей про розмову немає.

Оновлено 22:13

Радник президента України Дмитро Литвин у коментарі журналістам розповів, що Зеленський поговорив із Віткоффом та Кушнером під час технічної посадки літака в аеропорту Кишинева.

Подробиць розмови він також не розкрив.

Мирні переговори України, США та РФ

Варто зауважити, що з минулого року за посередництва США відбуваються мирні переговори між Україною та Росією.

З американської сторони у мирному процесі беруть активну участь спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер.

Віткофф і Кушнер вже неодноразово відвідували Москву, де вони зустрічалися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Наразі переговори залишаються на паузі, оскільки Росія для продовження діалогу вимагає виконання своїх ультиматумів щодо Донбасу.