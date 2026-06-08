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Зеленський зідзвонився з посланцями Трампа

22:09 08.06.2026 Пн
2 хв
Віткофф і Кушнер скоро можуть приїхати в Україну
aimg Іван Носальський
Зеленський зідзвонився з посланцями Трампа Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 8 червня, провів телефонну розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем американського лідера Джаредом Кушнером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Axios Барака Равіда в соцмережі X.

За словами Равіда, про розмову Зеленського з Віткоффом і Кушнером йому повідомило неназване джерело.

Наразі більш докладних деталей про розмову немає.

Оновлено 22:13

Радник президента України Дмитро Литвин у коментарі журналістам розповів, що Зеленський поговорив із Віткоффом та Кушнером під час технічної посадки літака в аеропорту Кишинева.

Подробиць розмови він також не розкрив.

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Мирні переговори України, США та РФ

Варто зауважити, що з минулого року за посередництва США відбуваються мирні переговори між Україною та Росією.

З американської сторони у мирному процесі беруть активну участь спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять американського лідера Джаред Кушнер.

Віткофф і Кушнер вже неодноразово відвідували Москву, де вони зустрічалися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Наразі переговори залишаються на паузі, оскільки Росія для продовження діалогу вимагає виконання своїх ультиматумів щодо Донбасу.

При цьому, за словами керівника ОП Кирила Буданова, Віткофф та Кушнер підтвердили, що найближчим часом вони відвідають Київ.

Як зазначив Буданов, після цього посланці Трампа мають поїхати до Москви.

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Мирні переговори Стів Віткофф Війна в Україні
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