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Зеленский раскрыл детали "очень позитивного" разговора с Уиткоффом и Кушнером

22:57 08.06.2026 Пн
2 мин
Одной из тем обсуждений стали настроения в Москве
aimg Иван Носальский
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский и посланцы американского лидера сегодня, 8 июня, обсуждали несколько тем, которые касаются мирного процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

По словам президента, разговор со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером был очень позитивным.

Зеленский поблагодарил за возможность максимально активно работать уже в ближайшие недели, чтобы "дать толчок дипломатии для завершения войны РФ против Украины".

Как отметил глава украинского государства, в Киеве понимают, что много внимания сейчас уделено ситуации вокруг Ирана. Но цель достичь мира в Европе остается на повестке дня.

"Обсудили перспективы в контексте саммита G7 и других событий в июне. Проинформировал об имеющихся у нас данных о том, на что настроены в Москве", - уточнил Зеленский.

Президент поблагодарил американских чиновников за слова уважения к украинцам и позитивную оценку позиций Украины.

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Разговор Зеленского с посланцами Трампа

Напомним, о разговоре президента Украины Владимира Зеленского со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером стало известно около 22:00.

Советник украинского президента Дмитрий Литвин уточнял, что разговор прошел, когда самолет Зеленского совершил техническую посадку в Кишиневе.

При этом ожидается, что уже в ближайшее время Уиткофф и Кушнер впервые посетят Киев. Точной даты их визита пока нет.

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