Зеленский раскрыл детали "очень позитивного" разговора с Уиткоффом и Кушнером

По словам президента, разговор со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером был очень позитивным.

Зеленский поблагодарил за возможность максимально активно работать уже в ближайшие недели, чтобы "дать толчок дипломатии для завершения войны РФ против Украины".

Как отметил глава украинского государства, в Киеве понимают, что много внимания сейчас уделено ситуации вокруг Ирана. Но цель достичь мира в Европе остается на повестке дня.

"Обсудили перспективы в контексте саммита G7 и других событий в июне. Проинформировал об имеющихся у нас данных о том, на что настроены в Москве", - уточнил Зеленский.

Президент поблагодарил американских чиновников за слова уважения к украинцам и позитивную оценку позиций Украины.

Разговор Зеленского с посланцами Трампа

Напомним, о разговоре президента Украины Владимира Зеленского со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером стало известно около 22:00.