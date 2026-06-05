У Кремлі заплуталися, чи приїде посланець Трампа в Москву
У Москві не можуть визначитися, чи відбудеться візит спецпредставників президента США до Росії найближчим часом.
Про це заявив помічник глави Кремля Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.ru.
За словами Ушакова, Москва продовжує підтримувати контакти з Вашингтоном. Зокрема, він зв'язується зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем американського лідера Джаредом Кушнером.
"Про це неодноразово заявлялося (майбутній візит Віткоффа і Кушнера - ред.), зокрема і я згадував. Поїздка готується", - сказав він.
Пєсков говорив протилежне
Варто зауважити, що тільки сьогодні, 5 червня, прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков запевняв, що візит спецпредставника президента США Стіва Віткоффа і зятя американського лідера Джареда Кушнера до Москви не очікується.
До слова, кілька днів тому керівник Офісу президента Кирило Буданов розповів, що найближчим часом має відбутися перший візит Віткоффа і Кушнера до Києва. За його словами, після цього вони поїдуть до Москви.
Такий візит до Києва анонсували ще на початку квітня, але він так і не відбувся.
На цьому тлі президент України Володимир Зеленський наголошував, що цей візит насамперед потрібен Віткоффу і Кушнеру, оскільки вони їздили тільки до Москви, і це "не дуже шанобливо".
До слова, за даними західних ЗМІ, Росія вже "втомилася" від візитів Віткоффа. У Москві хочуть налагодити новий формат мирних переговорів.