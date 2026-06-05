У Кремлі заплуталися, чи приїде посланець Трампа в Москву

У Москві не можуть визначитися, чи відбудеться візит спецпредставників президента США до Росії найближчим часом.

Про це заявив помічник глави Кремля Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.ru .

За словами Ушакова, Москва продовжує підтримувати контакти з Вашингтоном. Зокрема, він зв'язується зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем американського лідера Джаредом Кушнером.

"Про це неодноразово заявлялося (майбутній візит Віткоффа і Кушнера - ред.), зокрема і я згадував. Поїздка готується", - сказав він.

Пєсков говорив протилежне

Варто зауважити, що тільки сьогодні, 5 червня, прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков запевняв, що візит спецпредставника президента США Стіва Віткоффа і зятя американського лідера Джареда Кушнера до Москви не очікується.

До слова, кілька днів тому керівник Офісу президента Кирило Буданов розповів, що найближчим часом має відбутися перший візит Віткоффа і Кушнера до Києва. За його словами, після цього вони поїдуть до Москви.

Такий візит до Києва анонсували ще на початку квітня, але він так і не відбувся.