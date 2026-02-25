Зеленський розкрив деталі нових перемовин: спочатку США, потім Росія

У четвер, 26 лютого, секретар РНБО Рустем Умєров зустрінеться з американськими переговорниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського журналістам.
Президент наголосив, що це буде перша двостороння зустріч з представниками США.
"Перше питання - це prosperity package, тобто це пакет відновлення України і будуть проговорювати деталі. Друге питання - будуть готуватись до трьохсторонньої зустрічі, яка буде вже з Росією і вона буде, на наш погляд, на початку березня", - сказано в його заяві.
Крім того, підкреслив Зеленський, Умєров отримав завдання щодо обговорення деталей обміну.
Речниця секретаря РНБО Діана Давітян повідомила журналістам, що зустріч Умєрова з американськими переговорниками відбудеться у Женеві.
У вівторок, 24 лютого, Віткофф заявив, що разом з Кушнером відвідає Женеву, де зустрінеться з Умєровим. За словами спецпредставника президента США Дональда Трампа, мета цієї зустрічі - продовжити діалог і вивчити різні варіанти того, як можна укласти мирну угоду.
Крім того, Віткофф розповів, що після цього секретар РНБО України може відвідати Флориду.
Нагадаємо, 21 лютого Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. В ході бесіди президент розповів йому про підготовку до четвертого раунду переговорів, а також про можливі зміни позицій сторін.
Зеленський також розповів Рютте, що наступні переговори знову плануються в Женеві і очікуються протягом найближчих 10 днів.
До цього протягом 17-18 лютого в Женеві (Швейцарія) відбувся третій раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією.
За даними Axios, політична частина переговорів зайшла в глухий кут через позиції, які озвучив глава російської делегації Володимир Мединський. Що саме він казав, залишається невідомим, але країна-агресорка, як і раніше вимагає виведення ЗСУ з Донбасу.
Водночас CNN писало, що результат був у військової групи переговірників. Зокрема, вдалося досягти "значного прогресу" щодо того, як буде працювати припинення вогню.
Раніше президент України заявив, що в разі припинення вогню моніторингом в першу чергу займатимуться США. Також він підтвердив, що в питанні Донбасу згоди не досягнуто.