Зеленський розкритикував затягування голосування щодо законопроекту по мобілізації

Чотири місяці було більш ніж достатньо для проведення голосування щодо законопроекту по мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю українського президента Володимира Зеленського.

"По-перше, зараз тільки безглузді люди думають про свої рейтинги. Не збережемо Україну, ні у кого з політиків не буде майбутнього. Маємо зберегти націю, а для цього треба зміни до законодавства", - наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що депутати повинні заспокоїтись і "не чекати оплесків своєму популізму". Він зауважив, що не можна вичищати закон, та зауважив, що законопроект має бути робочим, а саме таким, що спрацює.

В іншому випадку, за словами глави держави, за резерви буде відповідати не військове командування, а парламент України.

"А це неприпустимо. Достатньо вже чотири місяці на діалог щодо цих питань. Навіть перебільшили вони вже щодо цього питання. Тому ми говоримо з парламентом, щоб вони проголосували найближчими днями даний закон. Це дуже важливо", - підсумував президент.