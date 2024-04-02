Мобілізація з 25 років та е-кабінет. У Міноборони пояснили, що змінять нові закони

Закон про е-кабінет військовозобов'язаного, який сьогодні, 2 квітня, підписав президент України Володимир Зеленський, дозволить спростити бюрократичні питання.

Про це заявила заступник міністра оборони України Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За її словами, даний закон дозволить впровадити три основні зміни, які дозволять спростити та удосконалити взаємодію між державою та військовозобов'язаними.

Перше - це створення електронного кабінету військовозобов'язаного. Завдяки йому громадяни більше можуть фізично не відвідувати ТЦК, а мають можливість оновити свої дані з будь-якої локації. Для цього необхідно зайти в електронний кабінет електронні сервіси або сайт Міноборони та оновити свої дані.

Друге - запровадження електронного кабінету дозволить Україні розміщувати свої системи в хмарах НАТО. Це своєю чергою посилить кіберзахист та покращить обмін даних з партнерами.

"Ми зможемо отримувати більше розвідувальних даних і Міноборони зможе визначати які міжнародні стандарти у сфері безпеки інформації застосовувати для військових систем", - розповіла Черногоренко.

Третє - закон дає можливість удосконалити взаємодію реєстру "Оберіг".

"Ми надаємо йому можливість здійснювати обмін з іншими реєстрами та можливість ТЦК отримати більше відомостей про військовозобов'язаних. Це своєю чергою виключить помилкові або дубльовані повістки та необхідність додатковий раз ходити в ТЦК, коли це не потрібно", - розповіла вона.

Також е-кабінет військовозобов'язаного дозволить автоматизувати послугу отримання статусу УБД. Зокрема, військові зможуть подавати електронну заявку про отримання такого статусу і це буде абсолютно оперативно та швидко для всіх громадян.

"Ми зможемо зробити її гідною та виключити тривале очікування статусу. В нашому напрямку кожен третій це учасник УБД. І ми хочемо, щоб цифрові сервіси робили військові для військових", - розповіла вона.

Мобілізація з 25 років в Україні

Також за її словами, е-кабінет військовозобов'язаного допоможе з мобілізацією чоловіків. Яким виповнилось 25 років.

Вона пояснила, що вони також можуть оновити свої дані в електронному форматі та надати всю необхідно ТЦК інформацію. А вже потім очікувати або виклику до ТЦК інших дій.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 2 квітня, президент України підписав закон, який передбачає запуск у країні е-кабінету військовозобов'язаного.

Сам закон ухвалили ще у січні цього року.

Як пояснювала раніше Черногоренко, на першому етапі запуску такого е-кабінету у призовників буде можливість актуалізувати свої дані. Для цього нададуть часові рамки.

Після цього ТЦК використовуватимуть ці дані у своїй щоденній роботі.

Повістки у е-кабінеті можуть з'явитися в тому випадку, якщо Рада прийме законопроект про мобілізацію з відповідною нормою, уточнювала заступник міністра.

Також Зеленський підписав закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

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