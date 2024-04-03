У Раді назвали терміни голосування за закон про мобілізацію

На найближчому засіданні Верховної ради законопроєкт про мобілізацію може бути внесений на розгляд парламенту.

Про це сказав Голова Верховної ради Руслан Стефанчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Цей законопроєкт уже пройшов обговорення в Комітеті Верховної ради, зараз готується таблиця порівняння до другого читання. Я дуже сподіваюся, що на найближчому засіданні Верховної ради цей законопроєкт буде внесений до зали", - сказав Стефанчук.

Стефанчук висловив сподівання, що на найближчому засіданні Верховної ради законопроєкт про мобілізацію буде внесений на голосування.

Нововведення у мобілізації

Нагадаємо, 30 січня уряд повторно вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Документом, зокрема, пропонується змінити порядок її проведення.

Наразі новий законопроєкт знаходиться на розгляді у Комітеті з нацбезпеки. Нардепи подали до нього вже понад 4 тисячі правок.

Ми також повідомляли, що у вівторок, 2 квітня, президент Володимир Зеленський підписав закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

Також глава держави підписав закон про запуск електронного кабінету військовозобов'язаного. Сам закон ухвалили ще у січні цього року. Він дозволить спростити бюрократичні питання.

Про те, як саме зміниться мобілізація найближчим часом - в матеріалі РБК-Україна.

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