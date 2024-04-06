Рада найближчими тижнями проголосує за законопроект про мобілізацію, - Зеленський

Парламент вже найближчими тижнями має проголосувати за законопроект про мобілізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю українського президента Володимира Зеленського.

Мобілізація в Україні

Мобілізацію в Україні було оголошено після масштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Тоді ж було запроваджено і воєнний стан. І мобілізацію, і військовий стан вже продовжували кілька разів, останнім часом на 90 днів, до 13 травня 2024 року.

Очікується, що Верховна рада голосуватиме за оновлений законопроєкт про мобілізацію вже на найближчому засіданні.

Нещодавно Зеленський підписав закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. Також глава держави підписав закон про запуск електронного кабінету військовозобов'язаного, який дозволить спростити бюрократичні питання.

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