ua en ru
Сб, 06 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Рада найближчими тижнями проголосує за законопроект про мобілізацію, - Зеленський

Україна, Субота 06 квітня 2024 19:11
UA EN RU
Рада найближчими тижнями проголосує за законопроект про мобілізацію, - Зеленський Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Парламент вже найближчими тижнями має проголосувати за законопроект про мобілізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю українського президента Володимира Зеленського.

"Думаю найближчими тижнями парламент проголосує - закон про мобілізацію", - наголосив президент.

Мобілізація в Україні

Мобілізацію в Україні було оголошено після масштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Тоді ж було запроваджено і воєнний стан. І мобілізацію, і військовий стан вже продовжували кілька разів, останнім часом на 90 днів, до 13 травня 2024 року.

Очікується, що Верховна рада голосуватиме за оновлений законопроєкт про мобілізацію вже на найближчому засіданні.

Нещодавно Зеленський підписав закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. Також глава держави підписав закон про запуск електронного кабінету військовозобов'язаного, який дозволить спростити бюрократичні питання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Мобілізація в Україні
NEWS
Обстріл Харкова: є жертва, ще одна людина постраждала
Обстріл Харкова: є жертва, ще одна людина постраждала
DAILY
Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ірина Мудра: США більш рішуче налаштовані на конфіскацію російських активів, ніж ЄС