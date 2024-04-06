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Зеленский раскритиковал затягивание голосования по законопроекту по мобилизации

Украина, Суббота 06 апреля 2024 19:31
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Зеленский раскритиковал затягивание голосования по законопроекту по мобилизации Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Четыре месяца было более чем достаточно для проведения голосования по законопроекту по мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью украинского президента Владимира Зеленского.

"Во-первых, сейчас только бестолковые люди думают о своих рейтингах. Не сохраним Украину, ни у кого из политиков не будет будущего. Должны сохранить нацию, а для этого надо изменения в законодательство", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что депутаты должны успокоиться и "не ждать аплодисментов своему популизму". Он отметил, что нельзя вычищать закон, и заметил, что законопроект должен быть рабочим, а именно таким, что сработает.

В противном случае, по словам главы государства, за резервы будет отвечать не военное командование, а парламент Украины.

"А это недопустимо. Достаточно уже четыре месяца на диалог по этим вопросам. Даже преувеличили они уже по этому вопросу. Поэтому мы говорим с парламентом, чтобы они проголосовали в ближайшие дни данный закон. Это очень важно", - подытожил президент.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине была объявлена после масштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Тогда же было введено и военное положение. И мобилизацию и военное положение уже продолжали несколько раз, в последнее время на 90 дней, до 13 мая 2024 года.

Ожидается, что Верховная рада будет голосовать за обновленный законопроект о мобилизации уже на ближайшем заседании.

Недавно Зеленский подписал закон о понижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет. Также глава государства подписал закон о запуске электронного военнообязанного кабинета, который позволит упростить бюрократические вопросы.

Отметим, что во время интервью Зеленский подчеркнул, что парламент уже в ближайшие недели должен проголосовать за законопроект о мобилизации.

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Владимир Зеленский Война России против Украины Мобилизация в Украине
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