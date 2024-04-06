Зеленский раскритиковал затягивание голосования по законопроекту по мобилизации

Четыре месяца было более чем достаточно для проведения голосования по законопроекту по мобилизации.

"Во-первых, сейчас только бестолковые люди думают о своих рейтингах. Не сохраним Украину, ни у кого из политиков не будет будущего. Должны сохранить нацию, а для этого надо изменения в законодательство", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что депутаты должны успокоиться и "не ждать аплодисментов своему популизму". Он отметил, что нельзя вычищать закон, и заметил, что законопроект должен быть рабочим, а именно таким, что сработает.

В противном случае, по словам главы государства, за резервы будет отвечать не военное командование, а парламент Украины.

"А это недопустимо. Достаточно уже четыре месяца на диалог по этим вопросам. Даже преувеличили они уже по этому вопросу. Поэтому мы говорим с парламентом, чтобы они проголосовали в ближайшие дни данный закон. Это очень важно", - подытожил президент.