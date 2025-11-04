Зеленський розкритикував Орбана: блокування шляху України до ЄС - це підтримка Путіна

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан фактично підтримує російського диктатора Володимира Путіна, оскільки він блокує вступ України до Євросоюзу.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на саміті розширення ЄС.
"Мені б не хотілося, щоб Віктор Орбан і далі підтримував Росію, адже блокування вступу України до ЄС - це дуже конкретна форма підтримки Путіна з боку Віктора Орбана. І це, безумовно, не позитив", - звернув увагу глава української держави.
Він зазначив, що відносинами між Україною та Угорщиною не можна жертвувати заради майбутніх парламентських виборів в Угорщині. Вибори - це тільки мить в історії двох народів.
"Це ніщо порівняно з тим, що може бути зруйновано - зруйновані відносини між людьми. Найголовніше - не втратити добросусідські відносини. Ось що дійсно важливо", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, ще наприкінці 2023 року лідери країн Євросоюзу дали "зелене світло" на початок переговорів щодо вступу України до блоку.
Станом на листопад 2025 року переговори так і не розпочалися, оскільки відповідне рішення блокує влада Угорщини.
Орбан під різними вигаданими приводами намагається налаштувати угорців проти вступу України до ЄС. Зокрема, він погрожує, що в разі членства України в блоці угорська економіка "буде зруйнована".
При цьому в Єврокомісії все ж розраховують відкрити перші переговорні кластери з Україною до кінця листопада. Як у ЄС планують обійти вето Угорщини - поки невідомо.
До слова, раніше Зеленський заявляв, що навіть російський диктатор Володимир Путін не проти вступу України до ЄС. На цьому тлі позиція Орбана виглядає дивною.