RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский раскритиковал Орбана: блокировка пути Украины в ЕС - это поддержка Путина

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер Венгрии Виктор Орбан фактически поддерживает российского диктатора Владимира Путина, поскольку он блокирует вступление Украины в Евросоюз.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления на саммите расширения ЕС.

"Мне бы не хотелось, чтобы Виктор Орбан и дальше поддерживал Россию, ведь блокирование вступления Украины в ЕС - это очень конкретная форма поддержки Путина со стороны Виктора Орбана. И это, безусловно, не позитив", - обратил внимание глава украинского государства. 

Он отметил, что отношениями между Украиной и Венгрией нельзя жертвовать ради предстоящих парламентских выборов в Венгрии. Выборы - это только мгновение в истории двух народов. 

"Это ничто по сравнению с тем, что может быть разрушено - разрушены отношения между людьми. Самое главное - не потерять добрососедские отношения. Вот что действительно важно", - отметил Зеленский. 

Вступление Украины в ЕС

Напомним, еще в конце 2023 года лидеры стран Евросоюза дали "зеленый свет" на начало переговоров о вступлении Украины в блок.

По состоянию на ноябрь 2025 года переговоры так и не начались, поскольку соответствующее решение блокируют власти Венгрии.

Орбан под разными выдуманными предлогами пытается настроить венгров против вступления Украины в ЕС. В частности, он угрожает, что в случае членства Украины в блоке венгерская экономика "будет разрушена".

При этом в Еврокомиссии все же рассчитывают открыть первые переговорные кластеры с Украиной до конца ноября. Как в ЕС планируют обойти вето Венгрии - пока неизвестно.

К слову, ранее Зеленский заявлял, что даже российский диктатор Владимир Путин не против вступления Украины в ЕС. На этом фоне позиция Орбана выглядит странной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинВенгрияВиктор ОрбанВступление в ЕС