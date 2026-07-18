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Зеленський розглядає можливість заміни Сирського, - FT

14:07 18.07.2026 Сб
2 хв
Президент готовий звільнити Сирського, але за однієї умови
aimg Тетяна Степанова
Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Однак лише за умови, якщо знайде йому гідну заміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Видання зазначає, що керівництво Сирського Збройними силами України стало приводом для протестів, які посилилися після того, як Зеленський звільнив міністра оборони Михайла Федорова.

За словами високопосадовця адміністрації українського президента, цими вихідними Зеленський збирає військових командирів, щоб почути їхню оцінку ситуації на полі бою та провести співбесіди з кандидатами на посаду головкома.

Джерело FT повідомило, що Зеленський готовий звільнити Сирського з посади, якщо зможе знайти командира, який забезпечить безперебійну передачу влади, зберігаючи при цьому міцну оборону вздовж 1200-кілометрової лінії фронту.

Відставка Федорова

Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський прийняв рішення звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Причиною звільнення нібито є відсутність ефективної комунікації Міноборони з керівництвом ЗСУ, а саме головнокомандувачем Олександром Сирським.

До слова, раніше стало відомо, що Федоров пропонував Зеленському замінити Сирського.

Зеленський також зазначив, що Федоров залишиться "поруч", тобто в команді, але без подробиць щодо його подальшої ролі чи посади.

Водночас Федоров розповів, що Зеленський запропонував йому стати його радником, однак він відмовився.

На місце Федорова президент хотів призначити вже колишнього главу МВС Ігоря Клименка. Однак таке рішення не підтримали ні український народ, ні депутати.

Тому Зеленський призначив т.в.о. голови Служби безпеки України генерал-майора Євгенія Хмару виконувачем обов'язків міністра оборони.

Зазначимо, що рішення президента звільними Федорова викликало обурення та критину з боку українського народу. У різних містах України люди вийшли на протести.

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Володимир ЗеленськийЗбройні сили УкраїниВійна в УкраїніОлександр Сирський