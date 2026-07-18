Зеленский рассматривает возможность замены Сырского, - FT

Издание отмечает, что руководство Сирским Вооруженными силами Украины стало поводом для протестов, которые усилились после того, как Зеленский уволил министра обороны Михаила Федорова.

По словам высокопоставленного чиновника администрации украинского президента, в эти выходные Зеленский собирает военных командиров, чтобы услышать их оценку ситуации на поле боя и провести собеседования с кандидатами на должность главкома.

Источник FT сообщил, что Зеленский готов отстранить Сырского от должности, если сможет найти командира, который обеспечит бесперебойную передачу власти, сохраняя при этом прочную оборону вдоль 1200-километровой линии фронта.