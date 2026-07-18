Зеленский рассматривает возможность замены Сырского, - FT

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Однако только при условии, что найдет ему достойную замену.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Издание отмечает, что руководство Сирским Вооруженными силами Украины стало поводом для протестов, которые усилились после того, как Зеленский уволил министра обороны Михаила Федорова.
По словам высокопоставленного чиновника администрации украинского президента, в эти выходные Зеленский собирает военных командиров, чтобы услышать их оценку ситуации на поле боя и провести собеседования с кандидатами на должность главкома.
Источник FT сообщил, что Зеленский готов отстранить Сырского от должности, если сможет найти командира, который обеспечит бесперебойную передачу власти, сохраняя при этом прочную оборону вдоль 1200-километровой линии фронта.
Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить Михаила Федорова с должности министра обороны.
Причиной увольнения якобы является отсутствие эффективной коммуникации Минобороны с руководством ВСУ, а именно главнокомандующим Александром Сырским.
К слову, ранее стало известно, что Федоров предлагал Зеленскому заменить Сырского.
Зеленский также отметил, что Федоров останется "рядом", то есть в команде, но без подробностей относительно его дальнейшей роли или должности.
В то же время Федоров рассказал, что Зеленский предложил ему стать его советником, однако отказался.
На место Федорова президент хотел назначить уже бывшего главу МВД Игоря Клименко. Однако, такое решение не поддержали ни украинский народ, ни депутаты.
Поэтому Зеленский назначил и.о. главы Службы безопасности Украины генерал-майора Евгения Хмару исполняющим обязанности министра обороны.
Отметим, что решение президента увольнительными Федорова вызвало возмущение и критику со стороны украинского народа. В разных городах Украины люди вышли на протесты.