Зеленський: для Росії захоплення Авдіївки - найбільше досягнення за 9 місяців війни

Як відзначив президент, за два роки війни українські воїни:

звільнили Харківську область;

розблокували Чорне море, що дозволило повернути зернові маршрути;

знищили багато кораблів російського флоту.

"Це ми зробили протягом двох років. Так, останній рік був для нас найскладнішим, але... те, що було зроблено, я вважаю хорошою роботою", - додав Зеленський.

Він зауважив, що єдиним досягненням й завоюванням країни-терориста за останні дев'ять місяців є Авдіївка. Водночас президент відмовився вважати відсутність прогресу з боку Росії ознакою "нової сторінки" у війні.

Бої за Авдіївку

Російська армія розпочала наступ на Авдіївку на початку жовтня. В лютому Третя штурмова бригада заявила, що її військових передислокували в район міста для посилення української оборони. Захисники показали кадри з Авдіївки та зазначили, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.

16 лютого, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Ще пізніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наші воїни вийшли з міста, аби уникнути оточення ворогом.

Як відзначив президент Володимир Зеленський, рішення про вихід військових було справедливим та професійним.

За словами Тарнавського за 4 місяці активної фази Авдіївської оборонної операції втрати ворога склали більше 47 тисяч військових.