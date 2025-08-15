ua en ru
Ракетна атака на Дніпро 15 серпня: в ОВА повідомили про перші наслідки

Україна, П'ятниця 15 серпня 2025 16:59
Ракетна атака на Дніпро 15 серпня: в ОВА повідомили про перші наслідки Ілюстративне фото: росіяни атакували передмістя Дніпра (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Внаслідок ракетного удару російських окупантів по передмістю Дніпра 15 серпня попередньо є постраждалий. Також виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Дніпровський район. Ракетна атака. Попередньо, є постраждалий. Виникла пожежа. Деталі уточнюємо", - написав Лисак.

Нагадаємо, що російські окупанти вдень 15 серпня обстріляли Дніпро балістичними ракетами. Було чутно щонайменше два вибухи. Попередньо, окупанти застосували ракети "Іскандер-М", або їхні північнокорейські "клони".

Також вранці 15 серпня росіяни вдарили по цивільній машині, що стояла на автозаправці в Сумській області. Пошкоджено будівлю АЗС і легковик, водій дістав опіки.

Нагадаємо, перед цим, 13 серпня, Росія завдала ракетного удару по Сумщині, поранивши 7-річну дівчинку та молодого чоловіка. Дитину госпіталізували, було пошкоджено щонайменше шість приватних будинків і транспорт.

Дніпропетровська область Війна в Україні
