Атака росіян на Дніпропетровщину: в ДСНС показали фото наслідків

Україна, П'ятниця 15 серпня 2025 18:46
UA EN RU
Атака росіян на Дніпропетровщину: в ДСНС показали фото наслідків Фото: наслідки атаки росіян на Дніпропетровську область 15 серпня (ДСНС України)
Автор: Антон Корж

В Державній службі з надзвичайних ситуацій показали фото з місця ракетної атаки росіян по Дніпропетровщині 15 серпня. Окупанти били по цивільних - зокрема, під удар потрапила маршрутка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ДСНС України.

В ДСНС зазначили, що вдень 15 серпня ворог атакував ракетами Дніпровський район. Через атаку є жертви та виникла пожежа.

"Внаслідок атаки загинула одна людина, ще одна поранена. Пошкоджень зазнали декілька транспортних засобів. Виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Рятувальники ліквідували займання", - сказано у повідомленні.

Також в ДСНС опублікували фото з місця подій.

Фото: наслідки атаки росіян на Дніпропетровщину 15 серпня (ДСНС)

Нагадаємо, що російські окупанти вдень 15 серпня обстріляли Дніпро балістичними ракетами. Було чутно щонайменше два вибухи. Попередньо, окупанти застосували ракети "Іскандер-М", або їхні північнокорейські "клони". Внаслідок атаки виникла пожежа.

За даними Дніпропетровської ОВА, атака росіян вбила одну людину та поранила ще одну. Під удар потрапили звичайні цивільні люди та автотранспорт.

Дніпропетровська область ДСНС Війна в Україні
