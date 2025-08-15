Атака росіян на Дніпропетровщину: в ДСНС показали фото наслідків

В Державній службі з надзвичайних ситуацій показали фото з місця ракетної атаки росіян по Дніпропетровщині 15 серпня. Окупанти били по цивільних - зокрема, під удар потрапила маршрутка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ДСНС України.

В ДСНС зазначили, що вдень 15 серпня ворог атакував ракетами Дніпровський район. Через атаку є жертви та виникла пожежа. "Внаслідок атаки загинула одна людина, ще одна поранена. Пошкоджень зазнали декілька транспортних засобів. Виникла пожежа сухої трави на відкритій території. Рятувальники ліквідували займання", - сказано у повідомленні. Також в ДСНС опублікували фото з місця подій. Фото: наслідки атаки росіян на Дніпропетровщину 15 серпня (ДСНС)