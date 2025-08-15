ua en ru
В Дніпрі пролунали вибухи: місто під атакою балістики

Україна, П'ятниця 15 серпня 2025 16:26
В Дніпрі пролунали вибухи: місто під атакою балістики Фото: ОТРК "Іскандер" (armyinform.com.ua)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти вдень 15 серпня обстріляли Дніпро балістичними ракетами. Було чутно щонайменше два вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!.. Дніпро - укриття!", - сказано у повідомленні.

Місцеві дніпровські канали пишуть про щонайменше два вибухи від балістичних ракет та стовпи диму в передмісті Дніпра. Офіційна обласна та міська влада поки що не коментувала наслідки атаки російських окупантів.

Обстріли України

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що Росія у липні 2025 року встановила новий рекорд щодо дронових ударів по Україні. За місяць росіяни випустили 6200 безпілотників.

Голова ситуаційного центру по Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор бундесверу Крістіан Фройдінг заявив, що РФ планує запускати по Україні до 2 тисяч дронів одночасно. У відповідь начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав обережно коментувати інформацію про нібито нарощення атак РФ.

