Зеленський: Росія і Білорусь готують навчання, минулого разу це обернулось наступом

Росія планує провести нові військові навчання на території Білорусі. Українські військові слідкують за їх масштабами та можливими ризиками.

Читайте також : Навчання Білорусі та РФ: прикордонники оцінили ризик провокацій проти України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Я знаю, що вони (влада Білорусі – ред.) говорять про військові навчання разом із РФ на території Білорусі. Знову. Ми подивимося, наскільки вони будуть великими", - заявив Зеленський.

За його словами, минулого разу, коли навчання були дуже масованими, почався наступ на територію України.

"Тому такі навчання – все це точно великі ризики для України. І, я вважаю, великі ризики для білорусів", - додав глава держави.