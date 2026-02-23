ua en ru
Зеленський: Росія і Білорусь готують навчання, минулого разу це обернулось наступом

Понеділок 23 лютого 2026 14:12
UA EN RU
Зеленський: Росія і Білорусь готують навчання, минулого разу це обернулось наступом Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Росія планує провести нові військові навчання на території Білорусі. Українські військові слідкують за їх масштабами та можливими ризиками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Читайте також: Навчання Білорусі та РФ: прикордонники оцінили ризик провокацій проти України

"Я знаю, що вони (влада Білорусі – ред.) говорять про військові навчання разом із РФ на території Білорусі. Знову. Ми подивимося, наскільки вони будуть великими", - заявив Зеленський.

За його словами, минулого разу, коли навчання були дуже масованими, почався наступ на територію України.

"Тому такі навчання – все це точно великі ризики для України. І, я вважаю, великі ризики для білорусів", - додав глава держави.

Військові навчання у Білорусі

Російські та білоруські війська регулярно проводять спільні військові навчання на території північного сусіда України.

Так, у вересні минулого року пройшла активна фаза навчань "Захід-2025", що привернули значну увагу міжнародної спільноти. Фінальний етап проходив на полігоні в Муліно Нижньогородської області Росії.

За повідомленнями російських пропагандистів, він закінчився "розгромом умовного супротивника та виходом на лінію умовного державного кордону". Спостерігати за перебігом маневрів прибув російський диктатор Володимир Путін, який цього разу з’явився у військовій формі.

Аналітики ISW зазначали, що така поява російського правителя є не випадковою: імовірно, це мало стати "сигналом" країнам НАТО, яким Кремль останнім часом постійно погрожує.

До слова, Москва поширила географію навчань і на Калінінградську область, яка межує з Польщею на півдні, а з Литвою - на півночі та сході.

