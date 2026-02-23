Зеленский: Россия и Беларусь готовят учения, в прошлый раз это обернулось наступлением
Россия планирует провести новые военные учения на территории Беларуси. Украинские военные следят за их масштабами и возможными рисками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
"Я знаю, что они (власти Беларуси - ред.) говорят о военных учениях вместе с РФ на территории Беларуси. Опять. Мы посмотрим, насколько они будут большими", - заявил Зеленский.
По его словам, в прошлый раз, когда учения были очень массированными, началось наступление на территорию Украины.
"Поэтому такие учения - все это точно большие риски для Украины. И, я считаю, большие риски для белорусов", - добавил глава государства.
Военные учения в Беларуси
Российские и белорусские войска регулярно проводят совместные военные учения на территории северного соседа Украины.
Так, в сентябре прошлого года прошла активная фаза учений "Запад-2025", привлекших значительное внимание международного сообщества. Финальный этап проходил на полигоне в Мулино Нижегородской области России.
По сообщениям российских пропагандистов, он закончился "разгромом условного противника и выходом на линию условной государственной границы". Наблюдать за ходом маневров прибыл российский диктатор Владимир Путин, который на этот раз появился в военной форме.
Аналитики ISW отмечали, что такое появление российского правителя является не случайным: вероятно, это должно было стать "сигналом" странам НАТО, которым Кремль в последнее время постоянно угрожает.
К слову, Москва распространила географию учений и на Калининградскую область, которая граничит с Польшей на юге, а с Литвой - на севере и востоке.