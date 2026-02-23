Зеленский: Россия и Беларусь готовят учения, в прошлый раз это обернулось наступлением

Россия планирует провести новые военные учения на территории Беларуси. Украинские военные следят за их масштабами и возможными рисками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Я знаю, что они (власти Беларуси - ред.) говорят о военных учениях вместе с РФ на территории Беларуси. Опять. Мы посмотрим, насколько они будут большими", - заявил Зеленский.

По его словам, в прошлый раз, когда учения были очень массированными, началось наступление на территорию Украины.

"Поэтому такие учения - все это точно большие риски для Украины. И, я считаю, большие риски для белорусов", - добавил глава государства.