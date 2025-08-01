Навчання Білорусі та РФ: прикордонники оцінили ризик провокацій проти України

Наразі на території Білорусі немає сформованих чи тих ударних угруповань, які б загрожували Україні.

"Станом на зараз якоїсь зміни обстановки безпосередньо по напрямку нашого кордону ми не фіксуємо. На території Білорусі немає сформованих або тих, які б формувалися, якихось ударних угруповань, які б загрожували нашій країні. Але наша пильність має бути постійна", - сказав він.

Водночас, відповідаючи на питання щодо навчань Білорусі та Росії Демченко запевнив, що Україна стежить за тим, що має відбутися на території сусідньої країни.

"Потрібно розуміти, що загалом, як і раніше, попри активну чи неактивну фазу, напрямок кордону з Білоруссю для нас залишається загрозливим. Тому ми продовжуємо виключно нарощувати наші оборонні можливості… по лінії кордону, укріплюючи його в інженерному відношенні, а також у прикордонні", - розповів Демченко.

Однак, якщо говорити про активну фазу цих навчань, то загроза для України у цей період зростатиме. Але, це задача розвідки - відстежити, яку кількість своїх сил Росія зможе залучити до цих навчань на територію Білорусі.

"Але не можна виключати, навіть попри те, наприклад, якщо це буде невелика кількість (цих сил - ред.), що не будуть вчинятися якісь провокації по напрямку нашого кордону, або інші якісь дії", - заявив речник.

Військові навчання у Білорусі

Спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" заплановані на середину вересня. У Москві стверджують, що маневри матимуть виключно оборонний характер і спрямовані на відпрацювання дій у відповідь на можливу агресію проти так званої Союзної держави.