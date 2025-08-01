ua en ru
Пт, 01 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Війна в Україні Економіка У світі Надзвичайні події
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Навчання Білорусі та РФ: прикордонники оцінили ризик провокацій проти України

П'ятниця 01 серпня 2025 02:35
UA EN RU
Навчання Білорусі та РФ: прикордонники оцінили ризик провокацій проти України Ілюстративне фото: прикордонники оцінили ризик провокацій проти України з Білорусі (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Наразі на території Білорусі немає сформованих чи тих ударних угруповань, які б загрожували Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

"Станом на зараз якоїсь зміни обстановки безпосередньо по напрямку нашого кордону ми не фіксуємо. На території Білорусі немає сформованих або тих, які б формувалися, якихось ударних угруповань, які б загрожували нашій країні. Але наша пильність має бути постійна", - сказав він.

Водночас, відповідаючи на питання щодо навчань Білорусі та Росії Демченко запевнив, що Україна стежить за тим, що має відбутися на території сусідньої країни.

"Потрібно розуміти, що загалом, як і раніше, попри активну чи неактивну фазу, напрямок кордону з Білоруссю для нас залишається загрозливим. Тому ми продовжуємо виключно нарощувати наші оборонні можливості… по лінії кордону, укріплюючи його в інженерному відношенні, а також у прикордонні", - розповів Демченко.

Однак, якщо говорити про активну фазу цих навчань, то загроза для України у цей період зростатиме. Але, це задача розвідки - відстежити, яку кількість своїх сил Росія зможе залучити до цих навчань на територію Білорусі.

"Але не можна виключати, навіть попри те, наприклад, якщо це буде невелика кількість (цих сил - ред.), що не будуть вчинятися якісь провокації по напрямку нашого кордону, або інші якісь дії", - заявив речник.

Військові навчання у Білорусі

Спільні військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" заплановані на середину вересня. У Москві стверджують, що маневри матимуть виключно оборонний характер і спрямовані на відпрацювання дій у відповідь на можливу агресію проти так званої Союзної держави.

Водночас головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський застеріг, що під прикриттям цих навчань може відбуватися приховане формування наступальних угруповань військ.

"Тобто видимість навчань - це найбільш прийнятний спосіб перебазувати, перекинути війська, сконцентрувати на якомусь напрямку і створити угруповання військ", - пояснив Сирський.

При цьому у Міноборони Білорусі заявили про перенесення стратегічних військових навчань "Захід-2025" вглиб країни, подалі від кордонів із ЄС. Це має знизити тривогу сусідніх країн, зокрема Польщі та Литви.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
Росіяни не зможуть повністю перейти на реактивні "Шахеди": експерт назвав причину
Росіяни не зможуть повністю перейти на реактивні "Шахеди": експерт назвав причину
Аналітика
Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині
Роман Коткореспондент РБК-Україна Ердоган у грі. Чи відбудеться зустріч Зеленського з Путіним і Трампом в Туреччині