Зеленський у Римі: в ОП розкрили, з ким зустрінеться президент

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 9 липня, знаходиться з візитом у столиці Італії. Відомо, що у Римі глава держави проведе ряд важливих зустрічей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента Сергія Нікіфорова журналістам.

За його словами, у Володимира Зеленського запланована аудієнція в Папи Римського Лева XIV, а також зустрічі із президентом Італії Серджо Маттареллою та спецпосланцем президента США Дональда Трампа з питань України Кітом Келлогом.

Візит Зеленського до Риму

Раніше повідомлялось, що сьогодні, 9 липня, Володимир Зеленський прибув до Риму, де повинна відбутись зустріч "коаліції рішучих".

Нещодавно президент провів телефонні переговори з головою британського уряду Кіром Стармером. За словами Зеленського, вони обговорили очікування від зустрічі, яка відбудеться в Римі.

Тим часом ЗМІ писали, що Зеленський під час візиту до Риму також зустрінеться з італійським колегою Серджіо Маттареллою. За словами журналістів, зустріч запланована на 17:00 за київським часом.

Конференція з відновлення України

Відомо, що 10-11 липня у Римі відбудеться міжнародна конференція з відновлення України, на якій лідери країн-партнерів зберуться разом, щоб обговорити стратегії відбудови України після війни.

За словами Зеленського, захід стане логічним продовженням цьогорічної Ukraine Recovery Conference, яка проходила у Берліні. Це буде вже четверта конференція з відновлення України.

На сайті Ukraine Recovery Conference зазначається, що головними темами конференції в Італії будуть:

бізнес - залучення приватного сектору до відбудови та економічного зростання;

людський капітал для України;

відновлення регіонів;

вступ до ЄС та пов'язані з цим реформи.

Також стало відомо, що вчора, 8 липня, президент України затвердив урядову делегацію, яка відвідає цю конференцію.

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