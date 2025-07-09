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Зеленский в Риме: в ОП раскрыли, с кем встретится президент

Среда 09 июля 2025 13:22
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Зеленский в Риме: в ОП раскрыли, с кем встретится президент Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 9 июля, находится с визитом в столице Италии. Известно, что в Риме глава государства проведет ряд важных встреч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Сергея Никифорова журналистам.

По его словам, у Владимира Зеленского запланирована аудиенция у Папы Римского Льва XIV, а также встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой и спецпосланником президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом.

Визит Зеленского в Рим

Ранее сообщалось, что сегодня, 9 июля, Владимир Зеленский прибыл в Рим, где должна состояться встреча "коалиции решительных".

Недавно президент провел телефонные переговоры с главой британского правительства Киром Стармером. По словам Зеленского, они обсудили ожидания от встречи, которая состоится в Риме.

Между тем СМИ писали, что Зеленский во время визита в Рим также встретится с итальянским коллегой Серджио Маттареллой. По словам журналистов, встреча запланирована на 17:00 по киевскому времени.

Конференция по восстановлению Украины

Известно, что 10-11 июля в Риме состоится международная конференция по восстановлению Украины, на которой лидеры стран-партнеров соберутся вместе, чтобы обсудить стратегии восстановления Украины после войны.

По словам Зеленского, мероприятие станет логическим продолжением нынешней Ukraine Recovery Conference, которая проходила в Берлине. Это будет уже четвертая конференция по восстановлению Украины.

На сайте Ukraine Recovery Conference отмечается, что главными темами конференции в Италии будут:

  • бизнес - привлечение частного сектора к восстановлению и экономическому росту;
  • человеческий капитал для Украины;
  • восстановление регионов;
  • вступление в ЕС и связанные с этим реформы.

Также стало известно, что вчера, 8 июля, президент Украины утвердил правительственную делегацию, которая посетит эту конференцию.

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