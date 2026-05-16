Зеленський: РФ без компонентів Європи, Японії та США не зробила б ракети для атаки на Київ

Зеленський зазначив, що Україна продовжує активно працювати на санкційному напрямку. І ключова задача полягає у тому, щоб обривати всі канали постачання до Росії компонентів для виробництва дронів та ракет.

"В Ударі цього тижня по Києву росіяни використали ракети, які були вироблені в цьому році. Без компонентів від компаній з Європи, Японії, Сполучених Штатів у росіян би просто не вийшло зробити ці ракети. Так само і з більшістю інших засобів ураження, які використовують ці виробники для ударів по наших містах, по звичайних будинках українців", - сказав президент.

Він додав, що зв'язки Росії зі світом, які працюють на війну - це пряма загроза життю. Причому не тільки в Україні, бо якщо "російська машина війни" вистоїть, тоді наступні удари РФ можуть були і проти Європи та інших сусідів країни-агресора у більш віддалених регіонах. Окрім того, ворог вже показав себе в Сирії та африканських країнах.

"Зараз росіяни багато в чому сковані тут нашою обороною, але що буде далі? Куди далі росіяни підуть? Потрібна рішучість, щоб штовхати цю країну так, щоб вона ставала більш безпечною для світу. Санкції, всі інші форми тиску - найкращий інструмент для цього", - резюмував Зеленський.