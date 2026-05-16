Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Зеленский: РФ без компонентов Европы, Японии и США не сделала бы ракеты для атаки на Киев

22:30 16.05.2026 Сб
2 мин
Как лучше всего давить на РФ?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия 14 мая ударила по Киеву ракетами, которые были произведены в этом году. И если бы не западные компоненты, тогда оккупанты не могли бы эти ракеты собрать.

Зеленский отметил, что Украина продолжает активно работать на санкционном направлении. И ключевая задача заключается в том, чтобы обрывать все каналы поставки в Россию компонентов для производства дронов и ракет.

"В Ударе на этой неделе по Киеву россияне использовали ракеты, которые были произведены в этом году. Без компонентов от компаний из Европы, Японии, Соединенных Штатов у россиян бы просто не получилось сделать эти ракеты. Так же и с большинством других средств поражения, которые используют эти производители для ударов по нашим городам, по обычным домам украинцев", - сказал президент.

Он добавил, что связи России с миром, которые работают на войну - это прямая угроза жизни. Причем не только в Украине, потому что если "российская машина войны" выстоит, тогда следующие удары РФ могут были и против Европы и других соседей страны-агрессора в более отдаленных регионах. Кроме того, враг уже показал себя в Сирии и африканских странах.

"Сейчас россияне во многом скованы здесь нашей обороной, но что будет дальше? Куда дальше россияне пойдут? Нужна решимость, чтобы толкать эту страну так, чтобы она становилась более безопасной для мира. Санкции, все другие формы давления - лучший инструмент для этого", - резюмировал Зеленский.

Обстрел Киева

Напомним, что в ночь на 14 мая россияне осуществили массированную атаку на Киев, применив для ударов дроны и ракеты различных типов.

Под ударом оказались несколько районов столицы, но самые тяжелые последствия были в Дарницком районе. Там вражеская ракета попала прямо в жилой многоэтажный дом, из-за чего был полностью разрушен один из подъездов. Кроме того, были и другие последствия.

Позже Владимир Зеленский сообщил, что, по предварительным данным, удар был нанесен ракетой Х-101.

Владимир ЗеленскийКиевСоединенные Штаты АмерикиЯпонияВойна в Украине