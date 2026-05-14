Який вигляд має 9-поверхівка в Дарницькому районі Києва після удару: репортаж РБК-Україна

Масована атака по Україні

Нагадаємо, у ніч на 14 травня Росія завдала по Україні нового комбінованого удару із застосуванням ударних дронів, крилатих, балістичних та аеробалістичних ракет. Основною ціллю був Київ.

За даними Повітряних сил, за ніч російські війська випустили по Україні 56 ракет та 675 безпілотників.

У Києві триває рятувальна операція на місці російського дронового удару по житловій девʼятиповерхівці - у будинку повністю зруйновано підʼїзд.

Загинули три людини.Також вже відомо про понад 40 поранених. Під завалами ще можуть бути люди.

Окрім того, є пошкодження на 20 локаціях, серед них житлові будинки, школа, ветеринарна клініка, інша суто цивільна інфраструктура.

Також є руйнування в Київській області та низці інших регіонів України.

