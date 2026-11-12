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Зеленський: РФ не бажає обговорювати різні формати деескалації

17:15 12.11.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
Зеленський: РФ не бажає обговорювати різні формати деескалації Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Росія не збирається обговорювати зменшення обстрілів української енергетики або зернового коридору у Чорному морі. Натомість країна-агресорка має намір продовжити повітряний терор цивільних об'єктів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників ІX саміту Європейської політичної спільноти.

РФ проти деескалації

За словами Зеленського, під час перемовин 11 листопада в Абу-Дабі російська сторона заявила, що не має дозволу обговорювати деескалацію в Чорному морі та припинення ударів по енергетиці. А ось продовжувати завдавати ударів по Україні росіяни будуть.

"На жаль, вчора росіяни заявили, що не мають дозволу обговорювати заходи, які могли б зменшити жахи цієї війни, і це сталося попри чергову спробу з нашого боку домогтися кроків щодо деескалації в Чорному морі та припинення атак на енергетичну інфраструктуру в Україні", - каже президент.

Зеленський зазначив, що українська делегація почула на перемовинах: російський диктатор Володимир Путін розлючений, удари по Україні продовжаться.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна передала партнерам свої пропозиції щодо перемир'я із Росією і зараз очікує на відповідь країни-агресорки. Про це повідомляє міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Крім того, Індія та Туреччина запропонували США ідеї для безпеки в Чорному морі. Вони стосуються того, як можна налагодити рух зернових вантажів.

Також Україна зверталася до Росії з пропозицією продовження і розширення режиму тиші після гуманітарної місії в Олешках. А у відповідь отримала кривавий терор у Комишувасі і масований удар по всій країні, каже Зеленський.

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