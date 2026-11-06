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Індія та Туреччина запропонували США ідеї для безпеки в Чорному морі

12:23 06.11.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Індія та Туреччина запропонували США ідеї для безпеки в Чорному морі Фото: Туреччина та Індія мають ідеї щодо безпеки в Чорному морі (Getty Images)
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Індія та Туреччина запропонували США ідеї для безпеки в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Марко Рубіо на зустрічі міністрів закордонних справ G20 в Атланті.

"Коли йдеться про Чорне море, багато країн висловилися й заявили про готовність долучитися. І Туреччина, й Індія прийшли з деякими ідеями про те, як ми можемо налагодити рух зернових вантажів, бо це загрожує глобальній продовольчій безпеці й, певною мірою, енергетичній безпеці також", - сказав Рубіо.

Зеленський у своєму дописі відреагував на ці слова.

"Це те, про що я постійно кажу і писав про це у своєму мирному плані. Залучати 3 сторони і добиватись припинення вогню і миру", - написав президент України.

"Нагадаю, що до цього Туреччина вже передавала Україні та Росії пропозицію щодо перемир'я в Чорному морі. Ердоган про це говорив з Зеленським", - додав він.

"Відновлення безпеки в Чорному морі має бути нашим пріоритетом. Тим паче, коли є країни, які в цьому зацікавлені і які готові не тільки про це говорити, але й забезпечити це", - наголосив Зеленський.

"Зараз - море. Далі - енергетика. Давайте рухатись", - підсумував він.

Нагадаємо, 31 жовтня Зеленський після переговорів із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом розповів, що Україна готується до тристороннього формату з США та Росією в першій половині листопада.

З Ердоганом вони обговорили залучення Туреччини, Європи та інших партнерів, а також можливість зустрічі на турецькій території.

Уже 5 листопада Ердоган заявив про намір обговорити з Путіним завершення війни.

Він розповів, що турецькі посадовці підтримують контакти з представниками України та Росії щодо нової зустрічі сторін у Туреччині, а в Кремлі повідомили, що конкретних домовленостей про розмову поки немає.

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