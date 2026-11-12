Зеленский: РФ не желает обсуждать разные форматы деэскалации

Россия не собирается обсуждать уменьшение обстрелов украинской энергетики или зернового коридора в Черном море. В то же время страна-агрессор намерена продлить воздушный террор гражданских объектов.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам IX саммита Европейского политического сообщества.

РФ против деэскалации

По словам Зеленского, во время переговоров 11 ноября в Абу-Даби российская сторона заявила, что у него нет разрешения обсуждать деэскалацию в Черном море и прекращение ударов по энергетике. А вот продолжать наносить удары по Украине россияне будут.

"К сожалению, вчера россияне заявили, что не имеют разрешения обсуждать меры, которые могли бы уменьшить ужасы этой войны, и это произошло, несмотря на очередную попытку с нашей стороны добиться шагов по деэскалации в Черном море и прекращению атак на энергетическую инфраструктуру в Украине", - говорит президент.

Зеленский отметил, что украинская делегация услышала на переговорах: российский диктатор Владимир Путин взбешен, удары по Украине продолжатся.