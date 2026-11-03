Україна пропонувала РФ продовжити і розширити режим тиші після Олешок, - Зеленський

Україна зверталася до Росії з пропозицією продовження і розширення режиму тиші після гуманітарної місії в Олешках. А у відповідь отримала кривавий терор у Комишувасі і масований удар по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні, передає Офіс президента.

Масований удар по Україні

Зеленський зазначив, що росіяни кожного дня завдають атак по енергетиці, містах і селах України.

"Сьогодні вночі був черговий масований удар, були і крилаті ракети, була балістика, були сотні дронів", - уточнив президент.

Зеленський нагадав про те, що вже другу добу триває операція в Запорізькій області в селищі Комишуваха. Окупанти завдали по цьому селищу кілька ударів авіабомбами.

"Тільки один удар - 33 людини загинули, 5 вдалося врятувати, і ще більш ніж 50 можуть бути під завалами. Страшний удар, одне з найбільших російських вбивств цієї війни", - каже він.

Пропозиція для Росії

Президент зауважив, що посилення повітряного терору Росії відбувається одразу після гуманітарної операції в Олешках.

"Ми пропонували Росії продовжити і розширити тишу, яка дозволила вивести людей з Олешок. Але у відповідь ось це, ось така атака. Нові обстріли, нові удари, нові вбивства наших людей", - каже він.