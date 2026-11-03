ua en ru
Вт, 03 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Вибори в США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Україна пропонувала РФ продовжити і розширити режим тиші після Олешок, - Зеленський

17:07 03.11.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Бджола
Україна пропонувала РФ продовжити і розширити режим тиші після Олешок, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Україна зверталася до Росії з пропозицією продовження і розширення режиму тиші після гуманітарної місії в Олешках. А у відповідь отримала кривавий терор у Комишувасі і масований удар по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні, передає Офіс президента.

Масований удар по Україні

Зеленський зазначив, що росіяни кожного дня завдають атак по енергетиці, містах і селах України.

"Сьогодні вночі був черговий масований удар, були і крилаті ракети, була балістика, були сотні дронів", - уточнив президент.

Зеленський нагадав про те, що вже другу добу триває операція в Запорізькій області в селищі Комишуваха. Окупанти завдали по цьому селищу кілька ударів авіабомбами.

"Тільки один удар - 33 людини загинули, 5 вдалося врятувати, і ще більш ніж 50 можуть бути під завалами. Страшний удар, одне з найбільших російських вбивств цієї війни", - каже він.

Пропозиція для Росії

Президент зауважив, що посилення повітряного терору Росії відбувається одразу після гуманітарної операції в Олешках.

"Ми пропонували Росії продовжити і розширити тишу, яка дозволила вивести людей з Олешок. Але у відповідь ось це, ось така атака. Нові обстріли, нові удари, нові вбивства наших людей", - каже він.

Раніше РБК-Україна писало, що Росія 2 листопада бомбила Комишуваху Запорізької області, під прицілом була місцева школа. Унаслідок авіаударів загинули 26 людей.

Крім того, у ніч проти 3 листопада росіяни дронами та ракетами вдарили по електростанціях і підстанціях у 9 областях, а також по залізниці.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Перемир'я Росії та України Війна Росії проти України
Новини
Затримано жінку, яка першою приїхала на швидкій до будинку під Києвом, - Буданов
Затримано жінку, яка першою приїхала на швидкій до будинку під Києвом, - Буданов
Аналітика
Чи будуть роботи наступати: виробник НРК про експорт, локалізацію та задачі на фронті
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Чи будуть роботи наступати: виробник НРК про експорт, локалізацію та задачі на фронті