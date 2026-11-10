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Україна пропонує свої підходи щодо перемир’я і очікує на відповідь від росіян, - Сибіга

19:33 10.11.2026 Вт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Україна пропонує свої підходи щодо перемир’я і очікує на відповідь від росіян, - Сибіга Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (facebook.com andrij.sybiha)
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Україна передала партнерам свої пропозиції щодо перемир'я із Росією і зараз очікує на відповідь країни-агресорки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

"Україна пропонує свої підходи щодо перемир’я - як у Чорному морі, так і в енергетиці. Ми передали їх партнерам і зараз очікуємо на відповідь з боку росіян", - зазначив він.

Міністр розповів, що меседж України на перемовинах в Абу-Дабі складається з деескалації та запропонованого Україною перемир’я, а також безпекових гарантій.

Третім пунктом є зустріч президента Володимира Зеленського з російським диктатором, яка, на переконання Сибіги, "може дійсно пришвидшити закінчення війни".

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, сьогодні, 10 листопада, відновився тристоронній формат переговорів України, США та РФ. Переговорні команди трьох країн зустрілися у Абу-Дабі, де станом на 17:00 перший раунд переговорів завершився після понад 4 годин роботи.

Зазначимо, Зеленський розповів, що українській делегації важко вести переговори з росіянами в Абу-Дабі. Він зазначив, що "вони, м'яко кажучи, не найкращі наші друзі".

Джерела РБК-Україна зазначили, що однією з тем обговорень стала можливість великого обміну полоненими між Україною та РФ.

Про все, що відомо про тристоронні переговори в Абу-Дабі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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