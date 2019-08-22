ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Стали известны возможные даты обмена между Украиной и РФ

Новости » Политика    22.08.2019 - 22:12
Стали известны возможные даты обмена между Украиной и РФ
Иллюстративное фото (twitter.com YURYZHIDKOV3)

Обмен может состояться 28-29 августа

Адвокат экс-"беркутовца" Александра Саттарова Игорь Свинцицкий заявил, что обмен пленными между Украиной и Россией может состояться 28-29 августа. Об этом сообщает "Громадське".

Свинцицкий заявил, что его подзащитного Александра Саттарова Голосеевский районный суд Киева 22 августа отпустил из-под стражи, так как его планируют обменять на одного из пленных украинских моряков. При этом, по словам адвоката стороны уже окончательно договорились об обмене.

Ранее сообщалось, что Александра Саттарова готовят к обмену на украинского захваченного моряка. При этом имя украинского политзаключенного не называлось.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в Кремле подтвердили обсуждение обмена пленными на встрече Путина и Макрона. При этом отмечалось, что о конкретных персоналиях речь не шла.

Также ранее сообщалось, что Украина готовит для обмена четырех задержанных граждан Российской Федерации. Как сообщил адвокат, российских граждан Максима Одинцова, Александра Баранова, Евгения Мефедова и Игоря Кимаковского.

В "Лефортово" официально подтвердили прибытие пятерых украинских политзаключенных Адвокат Балуха заявил об исчезновении политзаключенного
Новости Украины обменполитзаключенные в РФ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь