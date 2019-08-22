Стали известны возможные даты обмена между Украиной и РФ

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Обмен может состояться 28-29 августа

Адвокат экс-"беркутовца" Александра Саттарова Игорь Свинцицкий заявил, что обмен пленными между Украиной и Россией может состояться 28-29 августа. Об этом сообщает "Громадське".

Свинцицкий заявил, что его подзащитного Александра Саттарова Голосеевский районный суд Киева 22 августа отпустил из-под стражи, так как его планируют обменять на одного из пленных украинских моряков. При этом, по словам адвоката стороны уже окончательно договорились об обмене.

Ранее сообщалось, что Александра Саттарова готовят к обмену на украинского захваченного моряка. При этом имя украинского политзаключенного не называлось.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в Кремле подтвердили обсуждение обмена пленными на встрече Путина и Макрона. При этом отмечалось, что о конкретных персоналиях речь не шла.

Также ранее сообщалось, что Украина готовит для обмена четырех задержанных граждан Российской Федерации. Как сообщил адвокат, российских граждан Максима Одинцова, Александра Баранова, Евгения Мефедова и Игоря Кимаковского.