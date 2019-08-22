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Кремль подтвердил обсуждение обмена пленными на встрече Путина и Макрона

Новости » Политика    22.08.2019 - 16:40
Кремль подтвердил обсуждение обмена пленными на встрече Путина и Макрона
Фото: Эммануэль Макрон и Владимир Путин (kremlin.ru)

Также стороны обсудили российско-украинские отношения

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили вопросы обмена удерживаемыми лицами, однако не называли конкретных фамилий. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, стороны обсуждали российско-украинские отношения.

"Какие-то персоналии не обсуждались. Состоялся очень подробный обмен мнениями по проблеме урегулирования на юго-востоке Украины, обсуждались российско-украинские отношения, в том числе упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами", - сказал Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос о возможных подвижках в обмене удерживаемыми между РФ и Украиной, Песков сказал: "Определенные контакты на этот счет осуществляются".

Напомним, ранее в РФ заявили, что всем участникам процесса по обмену заключенными между Россией и Украиной стоит запастись терпением. Песков тогда заявил, что Киева и Москвы потребуется двусторонняя работа, "которая не может быть открытой и публичной".

Добавим, 20 июня президент России Владимир Путин заявил о том, что он думает о возможности обмена украинского политзаключенного Олега Сенцова на главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

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