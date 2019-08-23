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Зеленський зробив заяву щодо обміну ув'язненими з Росією

Новини » Політика    23.08.2019 - 11:43
Зеленський зробив заяву щодо обміну ув'язненими з Росією
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Президент заявив, що особисто займається цим питанням

Президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто займається питанням обміну утримуваних осіб з Росією і чекає результатів у найближчі дні. Про це він сказав у п'ятницю після виступу на форумі, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава держави підкреслив, що перші кроки по обміну повинні бути вже в найближчі дні.

"Результати крок за кроком. Перші результати повинні бути в найближчі дні, не хочу загадувати", - відповів він на відповідне питання.

Нагадаємо, президенти РФ і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон обговорили питання обміну утримуваними особами, проте не називали конкретних прізвищ. Також сторони обговорювали російсько-українські відносини.

Як писало РБК-Україна раніше, в РФ заявили, що всім учасникам процесу з обміну ув'язненими між Росією і Україною варто запастися терпінням. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков тоді заявив, що Києву і Москві буде потрібна двостороння робота, "яка не може бути відкритою і публічною".

Додамо, 20 червня президент Росії Володимир Путін заявив про те, що він думає про можливість обміну українського політв'язня Олега Сенцова на головного редактора "РИА Новости-Україна" Кирила Вишинського.

Відзначимо також, російський "Комерсант" з посиланням на обізнані джерела писав, що Російська Федерація звільнить українських політв'язнів і моряків до кінця літа.

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