Украинских политзаключенных и моряков освободят до конца лета, - "Коммерсант"

Фото: политзаключенный Владимир Балух (facebook.co/petroporoshenko)

Российские СМИ утверждают, что обмен находится на финальной стадии

Российская Федерация освободит украинских политзаключенных и моряков до конца лета. Об этом пишет российский "Коммерсант" со ссылкой на осведомленные источники.

Сообщается, что власти России и Украины находятся на финальной стадии согласования обмена удерживаемыми гражданами. По данным источников, обмен состоится еще до конца августа. Кроме того, данную информацию изданию якобы подтвердил один из украинских дипломатов.

Предполагается, что Украине точно передадут моряков с захваченных 25 ноября в Черном море бронекатеров "Бердянск" и "Никополь" и буксира "Яны Капу". В данном случае российская сторона допускает, что их освободят под поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

При этом не исключено, что Киеву передадут и других, в том числе тех, кто уже получил приговоры и отбывает наказание.

Напомним, ранее директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, приближенный к помощнику президента РФ Владиславу Суркову, заявил, что Российская Федерация и Украина в ближайшие недели могут провести обмен пленными.

До этого стало известно, что пятерых украинских политзаключенных могли перевести в московский СИЗО "Лефортово". Предполагается, что их перевели туда из колоний для подготовки выдачи Украине.