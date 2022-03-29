Зеленский о результатах мирных переговоров с РФ: ВСУ - единственная гарантия нашего выживания

Президент Владимир Зеленский обратился к украинскому народу по итогам 29 марта, в ходе которого делегации Украины и РФ провели переговоры в Стамбуле.

"ВСУ и все, кто присоединился к обороне – это на сегодняшний день единственная гарантия нашего выживания, реально работающая гарантия. Можно называть положительными сигналы, которые мы слышим с переговорной площадки, но эти сигналы не заглушают разрывы российских снарядов. Конечно мы видим все риски , конечно, мы не видим оснований для доверия словам, звучащим от тех или иных представителей государства, которое продолжает воевать ради нашего уничтожения", – заявил Зеленский.

По итогам переговоров в Стамбуле глава делегации Давид Арахамия озвучил условия Украины относительно гарантий безопасности и объявил перечень потенциальных государств-гарантов.

Кроме того, Украина допустила принятие нейтрального статуса. Его основой может стать Декларация о государственном суверенитете от июля 1990 года.