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Зеленский о результатах мирных переговоров с РФ: ВСУ - единственная гарантия нашего выживания

Новина українською →
Киев, Вторник 29 марта 2022 22:56
Зеленский о результатах мирных переговоров с РФ: ВСУ - единственная гарантия нашего выживания Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Президент Владимир Зеленский обратился к украинскому народу по итогам 29 марта, в ходе которого делегации Украины и РФ провели переговоры в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на обращение главы государства.

"ВСУ и все, кто присоединился к обороне – это на сегодняшний день единственная гарантия нашего выживания, реально работающая гарантия. Можно называть положительными сигналы, которые мы слышим с переговорной площадки, но эти сигналы не заглушают разрывы российских снарядов. Конечно мы видим все риски , конечно, мы не видим оснований для доверия словам, звучащим от тех или иных представителей государства, которое продолжает воевать ради нашего уничтожения", – заявил Зеленский.

По итогам переговоров в Стамбуле глава делегации Давид Арахамия озвучил условия Украины относительно гарантий безопасности и объявил перечень потенциальных государств-гарантов.

Кроме того, Украина допустила принятие нейтрального статуса. Его основой может стать Декларация о государственном суверенитете от июля 1990 года.

Напомним, что президент США Байден осторожно оценил итоги встречи украинской и российской делегаций в Турции.

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