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Зеленський про результати мирних переговорів з РФ: ЗСУ - єдина гарантія нашого виживання

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Київ, Вівторок 29 березня 2022 22:56
Зеленський про результати мирних переговорів з РФ: ЗСУ - єдина гарантія нашого виживання Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський звернувся до українського народу за підсумками дня 29 березня, у який делегації України та РФ провели перемовини в Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звернення глави держави.

"ЗСУ і всі, хто долучився до оборони – це на сьогодні єдина гарантія нашого виживання, гарантія, яка реально працює. можна називати позитивними сигнали, які ми чуємо з переговорного майданчику, але ці сигнали не заглушають розриви російських снарядів. звісно ми бачимо всі ризики, звісно ми не бачимо підстав для довіри словам, що звучать від тих чи інших представників держави, яка продовжує воювати заради нашого знищення", – заявив Зеленський.

За підсумками переговорів у Стамбулі глава делегації Давид Арахамія озвучив умови України щодо гарантій безпеки та оголосив перелік потенційних держав-гарантів.

Окрім того, Україна припустила прийняття нейтрального статусу. Його основою може стати Декларація про державний суверенітет від липня 1990 року.

Нагадаємо, що президент США Байден обережно оцінив підсумки зустрічі української та російської делегацій у Туреччині.

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