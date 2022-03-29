Санкции и поставки оружия сохранятся. Байден отреагировал на переговоры Украины и РФ в Стамбуле
Фото: Джо Байден (Getty Images)
Президент США Джо Байден осторожно оценил итоги встречи украинской и российской делегации в Турции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Американский президент не видит оснований для изменения политики США. Байден стремится проверить приверженность России мирным инициативам.
"Мы посмотрим, выполнят ли они то, что предлагают. А до тех пор мы продолжим сохранять мощные санкции и дальше будем обеспечивать украинских военных оборонными средствами", – заявил хозяин Белого дома.
К слову, американский госсекретарь не заметил существенного прогресса в переговорах Украины и РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.