ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский рассказал о своем плане по Донбассу

Новости » Выборы 2019    08.04.2019 - 00:30
Зеленский рассказал о своем плане по Донбассу
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Зеленский считает, что формат минского переговорного процесса надо реформировать

Кандидат в президенты на выборах в Украине Владимир Зеленский рассказал о плане прекращения войны на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского телеканалу "Украина".

Так, Зеленский  уверен, что минский переговорный процесс стоит продолжать, но данный формат следует реформировать.

"Для первого этапа - это прекращение огня на востоке. Я думаю, мы не можем себе позволить какой-либо долгий процесс. Потому что каждый день мы начинаем утро с новостей, сколько наших ребят погибло на востоке", - рассказал он.

Кроме того, Зеленский считает, что надо возобновить выплату пенсий жителям неподконтрольных территорий.

"Не просто протягивать им руку, не просто обещать, а возобновить эти отношения. Начать платить пенсии людям", - добавил он.

Зеленский также отметил важность вопроса о вступлении в НАТО, акцентировав на необходимости референдума по этому вопросу.

"Должна быть начата серьезная информационная война, в которой мы должны быть победителями", - резюмировал он.  

Зеленский сказал, что ради мира готов к личным переговорам с Владимиром Путиным. Вместе с тем он подчеркнул, что на уступки Москве, включающие в себя размен территориями, он не пойдет. 

Напомним, ранее сообщалось, что кандидат в президенты Петр Порошенко назвал дату и время проведения дебатов с Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский".

По словам Порошенко, дебаты между кандидатами в президенты на НСК "Олимпийском" должны состояться 14 апреля 2019.

РБК-Украина писало, что в Центральной избирательной комиссии заявили, что официальные дебаты между кандидатами в президенты за счет государственного бюджета состоятся только в студии Национальной общественной телерадиокомпании по адресу г. Киев, ул. Юрия Ильенко, 42.

Открытие КПВВ "Гнутово" на Донбассе перенесли На Донбассе ранен один украинский военный
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко Владимир ЗеленскийДонбассвыборы
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь