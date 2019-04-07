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Порошенко назначил дату и время дебатов с Зеленским

Новости » Выборы 2019    07.04.2019 - 19:38
Порошенко назначил дату и время дебатов с Зеленским
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Дебаты на "Олимпийском" состоятся 14 апреля

Кандидат в президенты Петр Порошенко назвал дату и время проведения дебатов с Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский". Об этом сообщил Порошенко в эфире телеканала "ТРК-Украина", передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Порошенко, дебаты между кандидатами в президенты на НСК "Олимпийском" должны состояться 14 апреля 2019.

"Я лично считаю, что стадион не является лучшим местом для проведения этой дискуссии. Но я отметил "стадион, так стадион". Если он (Владимир Зеленский - ред.) в любом другом месте отказывается провести дебаты. Я хочу подчеркнуть, что 14 апреля, в следующее воскресенье, на республиканском стадионе (НСК "Олимпийский" - ред.), я жду его для проведения дебатов. Я думаю, что 19 или 20:00 будет оптимальным сроком. Я приглашаю зрителей и все каналы, чтобы дебаты были проведены так как предлагал Зеленский", - сообщил Порошенко.

Порошенко назначил дату и время дебатов с Зеленским

Напомним, ранее в Центральной избирательной комиссии заявили, что официальные дебаты между кандидатами в президенты за счет государственного бюджета состоятся только в студии Национальной общественной телерадиокомпании по адресу г. Киев, ул. Юрия Ильенко, 42.

Ранее, председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания провел встречу относительно дебатов между кандидатами перед вторым туром выборов с представителями штаба кандидата в президенты Петра Порошенко.

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